Erster Spieltag in der Bayernliga

Miesbach gewinnt knapp gegen Ulm

16.10.2025, 13:12 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Agressive und druckvolle Miesbacher zeigen ein anderes Gesicht und gewinnen verdiehnt mit 2:1 gegen Ulm.

Rund 450 Zuschauer besuchten den Auftakt des TEV Miesbach gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm und sahen ein packendes und schnelles Bayernligaspiel, in dem der TEV auf den Punkt genau perfekt vorbereitet war. Einzig die Chancenverwertung war an diesem Abend noch sehr ausbaufähig und verhinderte einen deutlicheren Sieg.

Die Fans im Stadion waren etwas überrascht, als beim Einlauf des TEV Philip Lehr fehlte. Dieser musste nach dem Aufwärmen angeschlagen passen, und für ihn rückte Timon Ewert ins Tor. Angepeitscht vom lautstarken Fanclub agierte der TEV ab der ersten Minute druckvoll und aggressiv. Im ersten Überzahlspiel drückte der TEV auf das 1:0, doch David Heckenberger erwischte im Ulmer Tor einen Glanztag. Mit einem deutlichen Chancenplus für den TEV ging es beim Stand von 0:0 in die erste Pause.

Auch den Mittelabschnitt prägten die Weiß-Roten, doch die Gäste blieben bei Kontern immer wieder gefährlich. In der 34. Minute tankte sich dann Dominik Synek durch und ließ Ewert keine Chance – 0:1 für Ulm. Der TEV erhöhte aber sofort wieder den Druck, und die Fans wurden in der 40. Minute mit dem Tor zum Ausgleich durch Felix Feuerreiter erlöst, der einen Abpraller von der Bande nach einem Schuss von Matej Pekr mit voller Willenskraft zum 1:1 über die Linie brachte.

Im Schlussabschnitt brachte die gleiche Kombination früh die Miesbacher Führung: Pekr schoss von außen, und den Rebound bugsierte Feuerreiter zur 2:1-Führung in die Maschen. In der Schlussphase kam Ulm noch einmal gefährlich auf, doch die Miesbacher Abwehr stand wie ein Bollwerk – gestützt auf den überragenden Timon Ewert – und so verteidigte der TEV souverän die Führung über die Zeit und feierte einen perfekten Auftakt.

Stenogramm: TEV Miesbach – Devils Ulm/Neu-Ulm 2:1 (0:0 / 1:1 / 1:0)

Zuschauer: 433

Tore:

0:1 Synek (34.Min) – Assist: Rieger

1:1 Feuerreiter (40.Min) – Assists: Pekr, Pretnar

2:1 Feuerreiter (45.Min) – Assist: Pekr, Asselin

Strafen:

TEV Miesbach: 8 Minuten

Devils Ulm/Neu-Ulm: 8 Minuten

Weitere Ergebnisse des 1. Spieltages

Peißenberg Miners - Waldkraiburg Löwen 3:7



Amberg Wild Lions - Schweinfurt Mighty Dogs 3:5



Schongau Mammuts - Kempten Sharks 1:4



Eisbären Burgau - EHC Klostersee 2:10



Buchloe Pirates - River Rats Geretsried 3:2



Pfaffenhofen Eishogs - Pinguine Königsbrunn 4:8