Letzte Vorbereitungsspiele in der Bayernliga

Landsberg gewinnt 7:1 gegen Miesbach im letzten Härtetest

07.10.2025, 17:34 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Der HC Landsberg beendet die Vorbereitung mit einem klaren 7:1-Heimsieg über den TEV Miesbach und startet mit Rückenwind in die neue Bayernliga-Saison.

Der HC Landsberg hat sein letztes Vorbereitungsspiel gegen den TEV Miesbach deutlich mit 7:1 (1:1, 3:0, 3:0) gewonnen. Die Gastgeber begannen konzentriert und setzten früh Akzente. Linus Voit traf in Überzahl zur Führung (5.). Kurz vor der ersten Pause nutzte Miesbach Landsberger Zuordnungsprobleme zum 1:1-Ausgleich.

Zu Beginn des Mittelabschnitts stellte Tom Callaghan mit einem satten Schlagschuss ins Kreuzeck die Führung wieder her. In der 29. Minute erhöhte erneut Voit auf 3:1. Landsberg blieb am Drücker und kam nach einer sehenswerten Kombination über Filip Bergsdorf und Mika Reuter abermals durch Voit zum 4:1. Miesbach kam in dieser Phase selten gefährlich zum Abschluss, während HCL-Goalie Tobias Sickinger souverän blieb.

20 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels traf Mika Reuter in Überzahl zum 5:1. Der TEV riskierte in der 44. Minute bei eigener Überzahl mit einem zusätzlichen Feldspieler mehr Offensivdruck, doch Reuter schob erneut ein und erhöhte auf 6:1 – die Riverkings trafen damit in Unterzahl ins verwaiste Tor. Zwei Minuten später setzte Frantisek Wagner den Schlusspunkt zum 7:1. Trainer Martin Hoffmann lobte die Struktur und Effizienz seiner Mannschaft, warnte jedoch vor Überbewertung des Resultats: Man wolle den Schwung mit in den Saisonstart nehmen.

Zum Auftakt der Bayernliga treten die Riverkings am Samstag, 11. Oktober, um 19.00 Uhr beim ESC Dingolfing an. Die Partie ist zugleich das offizielle Eröffnungsspiel der Liga.