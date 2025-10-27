Partie bereits nach sechs Minuten beendet.

Keine Ersatzscheibe: Spielabbruch in Landsberg

27.10.2025, 17:18 Uhr Lesedauer: eine Minute

Ein abruptes Ende nahm das Bayernliga-Heimspiel des HC Landsberg am Sonntag gegen die River Rats Geretsried.

Die Partie vor 910 Zuschauern musste bereits in der sechsten Spielminute wegen einer defekten Scheibe an der Bande des Spielfelds abgebrochen werden, da die Stadt Landsberg als Hallenbetreiberin keine passende Ersatzscheibe montieren konnte. Es war lediglich eine nicht passende Ersatzscheibe vorhanden.

Dazu HCL-Präsident Reiner Böck: „Auch wenn wir als Mieter des Stadions keinerlei Einfluss darauf haben, ob die Stadt Landsberg als Vermieterin die passenden Scheiben vorrätig hat, tut es uns natürlich für alle Zuschauer, den Gastverein und selbstverständlich unsere Mannschaft außerordentlich leid. Momentan steht noch nicht endgültig fest, ob das abgebrochene Spiel wiederholt wird oder ob es als verloren gegen uns gewertet wird. Sobald der Bayerische Eissportverband dazu eine Entscheidung getroffen hat, werden wir diese selbstverständlich umgehend bekannt geben. Wir bitten alle Fans, ihre Eintrittskarten bis dahin nicht wegzuwerfen, da diese eventuell für ein Wiederholungsspiel Gültigkeit haben oder als Nachweis dienen können, sollten Eintrittsgelder zurückerstattet werden müssen.“