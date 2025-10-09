ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs
Start der Bayernliga

Königsbrunn peilt Auftaktsieg gegen Pfaffenhofen an

Zuletzt kassierte der EHC im Schnitt 5 Gegentore, an diesem Defizit wurde unter der Woche gearbeitet.
Der EHC Königsbrunn startet am Sonntag in die Bayernliga und trifft auf den ECP Pfaffenhofen, der nach personellen Umbrüchen mit jungem Kader anreist.

Beim EHC Königsbrunn ist der Fokus auf Punkte gesetzt. Vorstand Tim Bertele blickt auf eine durchwachsene Vorbereitung, sieht aber genügend Stellschrauben für mehr Tempo und Struktur. Positiv: Verteidiger Niklas Länger steht am Sonntag weiter im Kader. Parallel laufen Gespräche mit DEL2-Teams; bleibt es ohne Ergebnis, soll kommende Woche ein Vertragsangebot folgen.

Gegner Pfaffenhofen blieb trotz sportlichem Abstieg in der Liga, weil es durch Auf- und Nichtabstieg Verschiebungen gab. Die EisHogs begannen ihre Kaderplanung deshalb verspätet und verloren Leistungsträger wie Robert Gebhardt, Leonard Mössinger und Torhüter Justin Köpf. Wichtig für den ECP: Die Top-Scorer Jan Tlacil und Jakub Vrana blieben an Bord. Neu hinzu kamen mehrere junge Spieler aus der Oberliga sowie Lukas Ullmann und der deutsch-tschechische Stürmer Adam Hilser (ohne Kontingentstatus).

Die Testspiele des ECP schwankten zwischen klaren Niederlagen und Erfolgen gegen Landesligisten. Pfaffenhofens neuer Coach Markus Muhr hat bis zum Spieltag Zeit, Abläufe zu schärfen. EHC-Trainer Bobby Linke warnt vor Unterschätzung: Eine Grippewelle geht durchs Team, die Personallage klärt sich kurzfristig. Königsbrunn setzt auf kompakte Defensive, geduldigen Aufbau und Effizienz im Abschluss. Der Favorit will die Partie kontrollieren, weiß aber um das Risiko eines jungen, hungrigen Gegners.

LV Bayern
